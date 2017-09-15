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Николай Лукашенко с одноклассниками отвез в дом престарелых 6 тонн арбузов с президентского поля
16.09.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко вместе со своими одноклассниками из Острошицко-Городокской школы отвезли около шести тонн арбузов с президентского поля жителям подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает
Вместе с Николаем и его одноклассниками также были и старшеклассники из Острошицко-Городокской школы, где учится сын президента.
Сначала ребята разгрузили часть привезенного урожая, сфотографировались на память и отправились на чаепитие. С собой дети привезли торты и пирожные, а в интернате их угостили домашней выпечкой.
Отмечается, что в дом-интернат школьники приезжают постоянно — на праздники, субботники и просто в гости. За чаем говорили об успехах в учебе, увлечениях, ярких событиях, которыми заполнилось лето.
После чаепития ребята разгрузили весь оставшийся урожай.
Первую партию собранного на территории резиденции президента «Дрозды» урожая — картофель, огурцы, помидоры, кабачки, дыни, арбузы — в минский Дом-интернат для пенсионеров Николай Лукашенко
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Сначала ребята разгрузили часть привезенного урожая, сфотографировались на память и отправились на чаепитие.
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