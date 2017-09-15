Николай Лукашенко с одноклассниками отвез в дом престарелых 6 тонн арбузов с президентского поля

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко вместе со своими одноклассниками из Острошицко-Городокской школы отвезли около шести тонн арбузов с президентского поля жителям подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает БЕЛТА .

Вместе с Николаем и его одноклассниками также были и старшеклассники из Острошицко-Городокской школы, где учится сын президента.

Сначала ребята разгрузили часть привезенного урожая, сфотографировались на память и отправились на чаепитие. С собой дети привезли торты и пирожные, а в интернате их угостили домашней выпечкой.

Отмечается, что в дом-интернат школьники приезжают постоянно — на праздники, субботники и просто в гости. За чаем говорили об успехах в учебе, увлечениях, ярких событиях, которыми заполнилось лето.

После чаепития ребята разгрузили весь оставшийся урожай.

Первую партию собранного на территории резиденции президента «Дрозды» урожая — картофель, огурцы, помидоры, кабачки, дыни, арбузы — в минский Дом-интернат для пенсионеров Николай Лукашенко отвез два года назад.