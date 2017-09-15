Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом и локомотивом в Ивановском районе находятся под наблюдением врачей

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое несовершеннолетних пассажиров, пострадавших при столкновении микроавтобуса с локомотивом в Ивановском районе, находятся под наблюдением врачей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.

"Дети поступили вчера в Ивановскую центральную районную больницу. Помощь им оказана своевременно в полном объеме. Ночью трехлетняя девочка была переведена в Брестскую детскую областную больницу. Второй пациент, 15-летний подросток, в настоящее время переводится в Брестскую областную больницу. Все необходимое для оказания медицинской помощи имеется", - сказал Андрей Корнелюк.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло 15 сентября примерно в 18.30 вблизи агрогородка Бродница. Микроавтобус "Мерседес" выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, где столкнулся с локомотивом. В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний водитель, его 16-летний дальний родственник и двое племянников - трехлетняя девочка и двухлетний мальчик - погибли на месте. Еще двое пассажиров - 15-летний подросток и трехлетняя девочка - получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, житель Ивановского района, управляя микроавтобусом, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при работающей звуковой сигнализации.

На месте происшествия работали следователи Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета, областного управления и районного отдела с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК.-0-