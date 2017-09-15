16-летний брестчанин из Нидерландов по почте заказал пропитанные наркотиком марки

На прошлой неделе в почтовом отправлении на адрес жителя Бреста сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили марки, пропитанные наркотическим веществом ЛСД. Посылка пришла из Нидерландов, сообщили в пресс-службе таможни.

Правоохранители установили получателя посылки — им оказался 16-летний житель Бреста. Покупку вещества молодой человек совершил через в интернет-магазине, а забирать ее пришел в компании друга.

В таможне рассказали, что сама посылка представляла собой так называемый «бутерброд»: между несколькими открытками была спрятана бумажка с 10 «наркотическими» марками.

По факту незаконной пересылки запрещенного к перемещению через таможенную границу наркотического вещества сотрудниками таможни возбуждено Уголовное дело.