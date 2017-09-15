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Военные на втором этапе "Запада-2017" отразят условную агрессию против Союзного государства

16.09.2017 18:09 — Новости Общества | БелТА  
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Во время учения "Запад-2017"
Во время учения "Запад-2017"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором этапе учения "Запад-2017" военные отразят условную агрессию против Союзного государства. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макаров проинформировал, что с 17 сентября начинается второй этап учения, во время которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства.

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Теги: Минск
 
 
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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором этапе учения "Запад-2017" военные отразят условную агрессию против Союзного государства. Об этом сегодня журналистам...

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