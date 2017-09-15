Во время учения "Запад-2017"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приглашенные наблюдатели прибыли в Беларусь на учение "Запад-2017", сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минск 16 сентября прибыли по два представителя от каждого приглашенного государства, уточнил представитель Минобороны. "Программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместного стратегического учения", - добавил он.

Владимир Макаров напомнил, что "исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов взаимности, открытости и транспарентности, Беларусь на добровольной основе пригласила для наблюдения за ходом совместного стратегического учения "Запад-2017" с 16 по 20 сентября представителей от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии ".

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