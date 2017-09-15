Из Минска до Клайпеды с 2021 года можно будет доехать на электропоезде

С 2021 года из Минска до Клайпеды можно будет доехать на электропоезде, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора АО «Литовские железные дороги» Геримантас Баканас после торжественной церемонии открытия движения поездов на электровозной тяге на участке Молодечно-Гудогай-Кяна.

«Электрификация IX Общеевропейского транспортного коридора, частью которого является участок Молодечно-Гудогай-Кяна, — проект очень важный и для Беларуси, и для Литвы. Мы продолжим эту работу на территории своей страны. В этом году уже начинается реализация проекта по электрификации участка Вильнюс-Клайпеда, завершить его планируется к 2021 году», — сказал Геримантас Баканас.

Он уточнил, что речь идет об участке длиной 300 км. «Это амбициозный проект. Одновременно с электрификацией дороги мы закупаем электропоезда — как пассажирские, так и грузовые. Поэтому из Минска до Клайпеды можно будет доехать на электропоезде очень быстро и удобно. Мне кажется, это станет привлекательным предложением для жителей Беларуси. Мы очень хотим, чтобы белорусские соседи приезжали отдыхать к нашему морю», — отметил представитель Литовских железных дорог.

Геримантас Баканас также обратил внимание на преимущества реализации такого проекта для бизнеса Беларуси. «В 2021 году грузы, которые будут направляться из Беларуси в Клайпедский порт, будут уже идти по электрифицированному пути. А это и скорость, и большая эффективность. Наши белорусские коллеги называли цифру по снижению себестоимости перевозок после электрификации в 10−15%, но мы считаем, что даже на 20% можем ее снизить», — сказал он.

«Реализация проекта по электрификации участка Молодечно-Гудогай-Кяна показывает, что мы совместно ищем варианты, как сделать более эффективными грузоперевозки из Беларуси через Литву в Европу», — резюмировал заместитель гендиректора Литовских железных дорог.

На станции Пруды сегодня прошла церемония открытия движения поездов на электровозной тяге на участке Молодечно-Гудогай-Кяна. Из Беларуси в Литву проследовал первый грузовой поезд, ведомый электровозом БКГ1 с экспортной продукцией белорусских предприятий. «Впервые в новейшей истории нашей страны железнодорожными администрациями Беларуси и Литвы был осуществлен проект по электрификации железнодорожных линий в международном сообщении. Это совместный результат согласованных действий на всех этапах его реализации», — пояснили в БЖД. Белорусской железной дорогой электрифицирован участок Молодечно-Гудогай-госграница протяженностью 84 км, АО «Литовские железные дороги» — участок госграница-Н.Вильня длиной 27 км.