Во время учения "Запад-2017"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором этапе учения "Запад-2017" военные отразят условную агрессию против Союзного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макаров проинформировал, что с 17 сентября начинается второй этап учения, во время которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства. "Штабам всех уровней в течение этапа предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником, незаконными военными формированиями", - уточнил он. На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск (сил) будут отработаны вопросы по ведению оборонительного боя, поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации.

Первый этап учения завершается 16 сентября. Штабы объединений и воинских частей на практике отрабатывали вопросы по управлению воинскими частями и подразделениями в ходе ведения специальных действий и уничтожения незаконных вооруженных формирований. Детально прорабатывались вопросы несения службы по охране и обороне важных государственных и военных объектов.

Представитель Минобороны рассказал о практических действиях, которые отрабатывались на полигонах непосредственно в третий день учения. Так, на Борисовском и Осиповичском подразделения воинских частей первой танковой армии Вооруженных Сил России совместно с подразделениями воинских частей Северо-западного оперативного командования Беларуси, заняв оборонительные рубежи, проводили подготовку к боевым действиям против условного противника. Розыгрыши боевых действий проводились на Лепельском полигоне - по отражению нападения на блок-пост. На Ружанском белорусская и российская авиация с воздуха уничтожила условного противника.

На участке местности Дретунь вертолеты Ми-8 и Ми-24 50-й смешанной авиационной базы высадили поисково-штурмовую группу 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады для поиска и уничтожения условного противника в населенном пункте. Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси также прикрывали важные государственные и военные объекты от условного противника. В Глубокском районе силами и средствами территориальной обороны продолжается отработка вопросов несения службы по охране и обороне важных государственных и военных объектов.-0-