|
Убившему товарища-сторожа пинчанину грозит смертная казнь
16.09.2017 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего пинчанина, который в начале лета убил своего знакомого сторожа, чтобы вынести из подконтрольной частной фирмы сейф. Максимальное в данном случае наказание, предусмотренный законодательством, — смертная казнь, сообщает «
Трагедия произошла в начале июня этого года. Директор фирмы в Пинском районе приехал утром на работу и обнаружил труп сторожа. На теле 26-летнего работника были следы насильственной смерти, а из помещения пропал металлический сейф с крупной суммой денег.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Дома у него были и сейф, и кое-что из его содержимого. Обвиняемый дружил со сторожем, поэтому знал подробности его работы и заранее разработал план совершения преступления. Послушаем
— Обвиняемый без труда зашел в помещение, убил сторожа, а затем вынес сейф с деньгами и другими предметами, принадлежащими фирме. Преступник также забрал телефон убитого и скрылся, - рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Несмотря на жестокость совершенного преступления, в момент задержания преступник был спокойным и дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Имущество 39-летнего фигуранта, который, к слову, ранее судим, под арестом. Материалы дела переданы в суд.
В управлении Следственного комитета по Брестской области прояснили, какое наказание ожидает подозреваемого:
— Санкции статей Уголовного кодекса Беларуси, по которым квалифицируются действия обвиняемого, предусматривают наказание на срок от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имущество 39-летнего фигуранта, который, к слову, ранее судим, под арестом. Материалы дела переданы в суд.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии