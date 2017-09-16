Мэр Гродно сыграл в футбол с российскими и белорусскими звездами эстрады и спорта

«Звездный» футбол открыл праздничные мероприятия, посвященные Дню города, который пройдет 23 сентября. Городские власти решили, что празднования начнутся уже в эти выходные и будут продолжаться всю следующую неделю.





На футбольном поле гродненского стадиона «Неман» встретились команда председателя горисполкома Мечислава Гоя и сборная белорусских и российских звезд эстрады и спорта.

Хоть матч был любительским, но страсти здесь кипели самые настоящие.

В итоге все закончилось ничьей, но и организаторы, и участники, и болельщики отмечали, что получили только положительные эмоции.





В команду Мечислава Гоя вошли прокурор Владимир Клишин, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Версоцкий, директор Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва Андрей Бойша, тренер ФК «Неман» Игорь Ковалевич, а также ветераны гродненского спорта.























В команде соперников были певцы Влад Топалов, Михаил Гребенщиков, экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов, заслуженный артист России Виктор Зинчук, певец Сергей Минский, телеведущие Иван Эйсмонт и Тенгиз Думбадзе, шоумены Вадим Галыгин и Евгений Булка, а также футболисты Александр Глеб и Сергей Горлукович.

— Отличная игра, — делился эмоциями во время перерыва председатель горисполкома. По словам Мечислава Гоя, проведение такого футбольного матча было идеей горожан, которую местные власти решили поддержать, устроив настоящий спортивный праздник.





Кстати, зрителей на матче было достаточно — занятыми оказались практически все трибуны. На территории спортивного комплекса, развернулись уличные кафе, которые во время перерыва пользовались особой популярностью у присутствующих.









Мэр Гродно отметил, что такой необычный матч — хорошая возможность для популяризации футбола и здорового образа жизни. Сам Мечислав Гой, несмотря на травму ноги, играл на равных с остальными участниками своей команды.

После спортивного матча звезды выступили перед зрителями в более привычном амплуа — организовали концерт.