Необычный гриб нашли в лесу под Молодечно

Необычный гриб нашли под Дзержинском. На шляпке боровика расположились два его собрата чуть поменьше.



Фото прислал читатель TUT.BY

«Отец нашел на днях и передал внукам на потеху», — фото с такой подписью прислал в редакцию читатель TUT.BY.

Нынешняя грибная осень богата на сюрпризы и это не первое сообщение о необычной находке. Боровик весом больше 2 килограммов нашли под Вилейкой, в районе деревни Шиловичи.

Необычный «двухэтажный» гриб вырос в лесу под Витебском. А в Гомельском районе семейная пара за три часа насобирала 700 белых грибов !

В сязи с грибным бумом, медики напоминают — собирать надо только знакомые экземпляры. А также советуют исключить грибы из рациона детей, не приобретать их на стихийных рынках.