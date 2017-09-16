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Необычный гриб нашли в лесу под Молодечно
16.09.2017 23:38 — Новости Общества | Tut.by
Необычный гриб нашли под Дзержинском. На шляпке боровика расположились два его собрата чуть поменьше.
«Отец нашел на днях и передал внукам на потеху», — фото с такой подписью прислал в редакцию читатель TUT.BY.
Нынешняя грибная осень богата на сюрпризы и это не первое сообщение о необычной находке.
Необычный «двухэтажный» гриб вырос в лесу под Витебском. А в Гомельском районе семейная пара за три часа
В сязи с грибным бумом,
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"Отец нашел на днях и передал внукам на потеху", - фото с такой подписью прислал в редакцию читатель TUT.BY.
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