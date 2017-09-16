ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Поставском районе убирать картофель помогают учителя. Школьников больше не задействуют

16.09.2017 23:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Поставском районе на уборку картофеля вместе с сельчанами выходят учителя и технические работники местных школ. Об этом сообщает издание «Пастаўскі край».

Как пишет издание, в ОАО «Новоселки-Лучай» «второй хлеб» занимает 30 гектаров. И если в прошлые годы собирать урожай помогали школьники, то после трагедии в Молодечно, когда под колесами грузовика погибла ученица, их больше не привлекают.

За помощью обратились к директорам окрестных школ, и теперь их коллективы по очереди делегируют на уборку картофеля учителей и технических работников.

Напомним, трагедия под Молодечно произошла в сентябре прошлого года. На поле погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Было также возбуждено уголовное дело в отношении двух учителей средней школы № 11, которые сопровождали детей на поле. Их обвиняли по ч. 2 ст. 165 УК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть). Их приговорили к двум годам ограничения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За помощью обратились к директорам окрестных школ, и теперь их коллективы по очереди делегируют на уборку картофеля учителей и технических работников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Убившему товарища-сторожа пинчанину грозит смертная казнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика