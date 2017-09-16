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В Поставском районе убирать картофель помогают учителя. Школьников больше не задействуют
16.09.2017 23:03 — Новости Общества | Tut.by
В Поставском районе на уборку картофеля вместе с сельчанами выходят учителя и технические работники местных школ. Об этом сообщает издание «
Как пишет издание, в ОАО «Новоселки-Лучай» «второй хлеб» занимает 30 гектаров. И если в прошлые годы собирать урожай помогали школьники, то после трагедии в Молодечно, когда под колесами грузовика погибла ученица, их больше не привлекают.
За помощью обратились к директорам окрестных школ, и теперь их коллективы по очереди делегируют на уборку картофеля учителей и технических работников.
Напомним, трагедия под Молодечно произошла в сентябре прошлого года. На поле
Было также возбуждено уголовное дело в отношении
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За помощью обратились к директорам окрестных школ, и теперь их коллективы по очереди делегируют на уборку картофеля учителей и технических работников.
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