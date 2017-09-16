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Формировать идеалы, мотивировать детей и учителей. Какие права и обязанности есть у школ

17.09.2017 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси школы самостоятельны в осуществлении образовательной деятельности и могут требовать участия родителей в ней. Должны предупреждать антиобщественные проявления, но обязаны уважать человеческое достоинство учащихся даже в самым сложных ситуациях. Мотивация и детей, и учителей — это тоже записано в уставах школ.

О правах и обязанностях родителей учеников TUT.BY уже рассказывал. Теперь несколько слов о правах и обязанностях школ.

 

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Школы в Беларуси самостоятельны в осуществлении образовательной деятельности, могут требовать участия родителей в ней, должны предупреждать антиобщественные...

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