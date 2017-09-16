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Осторожно, менингит! Когда пора бежать к врачу

17.09.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Менингит — острое инфекционное заболевание, которое особенно опасно для детей. Несмотря на все достижения медицины, лечить менингит начали всего полвека назад и за это время смертность от него снизилась всего в два раза. Для сравнения, прогресс в лечении других заболеваний за это время достиг 10−20-кратного значения. Возбудители менингита могут возбудить и более страшную болезнь — менингококцемии, при которой счет в спасении жизни идет на минуты, а не на часы.

TUT.BY при участии врачей различных учреждений страны подготовил короткую видеоинструкцию о том, как не пропустить менингит и минимизировать его последствия. Будьте здоровы!

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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TUT.BY при участии врачей различных учреждений страны подготовил короткую видеоинструкцию о том, как не пропустить менингит и минимизировать его последствия. Будьте...

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