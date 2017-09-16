Эпатажный Красавчик Нагиев уходит с телевидения

МИНСК, 17 сен — Sputnik. Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев уходит с телевидения, он больше не будет появляться на телеэкранах в качестве ведущего, сообщили российские СМИ.

Эпатажный шоумен принял решение о том, что продолжит карьеру в кино. Он не отрицает, что в сфере телевидения крутятся немалые деньги, однако, он готов пожертвовать карьерой ведущего программ и совершенствовать себя в актерском мастерстве.

"В принципе, я хочу начать движение в сторону кино. А этого не сделать, не притормозив ТВ-проекты. Я сыграл в спектакле "Территория". За последнее время снялся в пяти-шести картинах. Конечно, это не те деньги, которые дает ТВ, если ты ведешь ежедневную программу. Но не все в мире измеряется деньгами…", — цитируют СМИ Нагиева.

Однако полностью отказываться от телевидения Нагиев пока не будет, по его словам, у него есть еще несколько интересных проектов. Также эпатажный актер собирается сыграть новые роли в кино.

"В "Кысе" я играю кота, страдающего из-за таких же проблем, что и человек. Это трагикомедия о похождениях кота секс-террориста времен перестройки. Очень стебовый и озорной спектакль. В нем есть даже ненормативная лексика. Поначалу она меня шокировала. Потом я понял, что мат бывает разный", — приводят слова Нагиева СМИ.

Ранее Первый канал покинул телеведущий Александр Олешко, теперь он ведет шоу "Ты супер! Танцы". Затем стало известно, что телеканал покидает Андрей Малахов, также "Первый" остался без передачи "Пока все дома" из-за скандала с ее ведущим Тимуром Кизяковым.