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Для улучшения пунктуальности. Ryanair до конца октября будет отменять до 2 % ежедневных рейсов

17.09.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Лоукостер Ryanair объявил, что в течение следующих шести недель будет отменять по 40−50 рейсов ежедневно. Об этом сообщает 34 travel.


Фото: Reuters

Перевозчик пояснил, что данное решение было принято из-за снижения пунктуальности компании.

По данным компании, за последние две недели пунктуальность лоукостера снизилась с 90% до менее чем 80% от общего количества рейсов, что, как указывает Ryanair для них неприемлемо.

Ryanair перевозит рекордное количество пассажиров в пиковые летние месяцы: июль (12,6 млн человек) и август (12,7 млн человек). Но экипажи не успевают сходить в отпуск, а это обязательно сделать до 31 декабря 2017 года в соответствии с международными требованиями.

Поэтому компания приняла решение отменять по 40−50 рейсов каждый день до конца октября. Это всего лишь 2% от 2500 рейсов, которые лоукостер осуществляет ежедневно, указывает авиаперевозчик.

Ryanair обещает, что клиентов об отмене рейсов будут предупреждать по электронной почте. Им, по выбору, будут предложены альтернативные рейсы либо возвращены деньги за билеты.

Проследить, какие именно рейсы были отменены, можно по этой ссылке.

За первые два дня действия данного решения было отменено более 150 рейсов, при этом один вылет из Вильнюса, три из Варшавы и два из Вроцлава.

 
 
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Ryanair обещает, что клиентов об отмене рейсов будут предупреждать по электронной почте.

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