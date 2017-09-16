В Бобруйске всем миром собирают деньги на реконструкцию детской больницы

В Бобруйске собирают деньги на реконструкцию детской больницы. И это не единичный случай — в государственном кармане, из которого оплачивается здравоохранение, периодически возникают новые дыры, пишет издание Naviny.by .



Фото: Александр Анташкевич, bobrlife.by

По проектно-сметной документации на реконструкцию детской больницы требуется 8 156 000 рублей. Кроме капитального ремонта c заменой всех инженерных сетей, детской больнице требуется новое оборудование — для эндоскопических исследований и УЗИ-диагностики, стерилизационная аппаратура, а также современный реанимобиль.

Бобруйский горисполком призывает горожан и общественные объединения включиться в благотворительный марафон.

В филиале № 703 ОАО АСБ «Беларусбанк» открыт благотворительный счет BY91 AKBB 3642 1009 0235 4710 0000, БИК AKBBBY21703, на который каждый может перевести посильную денежную помощь.

До 2009 года в этой больнице, обслуживающей пять районов Могилевской области, не было даже реанимации. Ее созданием с 2005 года занималась главный врач детской больницы Ирина Рыжанкова. Теперь, сказала она в студии радио «Zефир», реанимация соответствует современным требованиям.

Больница рассчитывает, что за деньги, собранные в ходе благотворительной акции, сможет приобрести новый реанимобиль. «Было бы неплохо обновить эндоскопическое оборудование, ультразвуковую диагностику», — отметила главврач. При этом она подчеркнула, что медпомощь в Бобруйске детям оказывается полностью, в Могилев и Минск пациентов переводят редко.

По словам Рыжанковой, в больнице требуется заменить коммуникации, сделать капитальный ремонт. Необходимо изменить устройство палат, чтобы они стали более комфортными, и оснастить дополнительным оборудованием. Одним словом, «большая работа предстоит».

Реанимация — единственное отделение в больнице, которое не вызывает вопросов

У активиста движения «Говори правду» Владимира Щербатых шестеро детей. Старшей дочери — 20 лет, младшему сыну — три года. С городской больницей их семья хорошо знакома.

«Я наблюдаю, что происходит с оказанием помощи детям в Бобруйске уже 20 лет, — рассказал Владимир Щербатых корреспонденту Naviny.by. — За это время к больнице пристроен корпус поликлиники. Реконструировали реанимацию. Однако в целом детская больница Бобруйска в плачевном состоянии настолько, что, мне кажется, здесь можно снимать фильмы про 50−60-е года. Стыдно перед людьми, это же один из самых больших городов после областных центров. А детская больница в таком запущенном состоянии!»

Владимир Щербатых обращался в Минздрав, Могилевский облисполком, Бобруйский горисполком. Собирал подписи за реконструкцию. Сверху его обращения направлялись вниз, денег не было. За это время в Бобруйске сменилось три председателя горисполкома. Периодически в ответах мелькали обещания начать реконструкцию, только ничего до сих пор не изменилось.

Отметим, что власти не первый раз используют механизм благотворительной помощи для того, чтобы залатать дыры в финансировании здравоохранения.

Пример — сбор средств для больницы в Гомеле, которую в 2016 году президент объявил всенародной стройкой и сказал, что готов «свою зарплату отдавать»: «Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет».

Мол, вообще-то государство всю работу делает, а благотворителей просят лишь подставить плечо.

Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Елена Концевая рассказала, что проект реконструкции больницы утвержден. И благотворительная акция не исключает бюджетного финансирования:

«Естественно, что мы не соберем таких денег, которые нужны на реконструкцию. Мы рассчитываем на то, что нам поможет республиканский бюджет. Средства благотворителей — это лишь малая толика на какие-то отдельные вещи, например, на реанимобиль, частично на необходимое медицинское оборудование».

По сути, сегодня ситуация в Бобруйске выглядит так — денег нет, но есть надежда на их получение. И реконструкция не начнется, пока не будет открыто ее государственное финансирование. «Мы рассчитываем, что мероприятие будет поддержано инвестиционной программой на 2018 год», — отметила Елена Концевая.

Вместе с тем она затруднилась ответить, будет ли выделено финансирование в следующем году, ведь «в планах оно есть ежегодно».

Так или иначе, бобруйчане на зов больницы о помощи откликнулись. Ирина Рыжанкова рассказала, что, например, одна из бобруйских фирм уже помогает делать косметический ремонт — силами своих рабочих и со своими стройматериалами.

В бухгалтерии больницы сообщили, что на утро 15 сентября на благотворительном счету было собрано 2228 рублей. Плюс еще 980 рублей перечислили из личных средств работники Бобруйского горисполкома.