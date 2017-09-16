|
Кобяков произвел назначения в Госкомитете по науке и технологиям
17.09.2017 18:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен —Sputnik. Премьер-министр Беларуси Аднрей Кобяков подписал документы о назначении в Государственном комитете по науке и технологиям, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
В соответствии с постановлением Совета министров №694, освобождены от своих должностей заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Бобырь.
Анатолий Сильченко освобожден от своей должности по соглашению сторон, а Игорь Бобырь — в связи с переводом к другому нанимателю.
Этим же постановлением Дмитрий Матусевич назначен заместителем министра экономики, а Сергей Щербаков в порядке перевода — заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в пресс-службе правительства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Щербаков в порядке перевода назначен заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии