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В Гродно посетителям торгового центра бесплатно раздали 200-килограммовый торт

17.09.2017 18:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Многоярусный торт испекли ко второму дню рождения гродненского торгового центра. В сентябре ТЦ OldCity уже по традиции устраивает для своих покупателей праздник. В этом году празднование было масштабным.


Помимо большого многоярусного торта, который раздали всем желающим буквально за два часа, в небо запустили более 700 воздушных шариков, а на нескольких площадках организовали концерты, выступление цирковых артистов, танцоров и музыкантов.

Еще до начала праздничных мероприятий в торговом центре было многолюдно. Около торта было не протолкнуться. В какой-то момент толпа чуть не снесла ограждение, однако охранники центра сумели сдержать наплыв людей.

Чтобы раздать 200-килограммовую сладость, понадобилось около двух часов.


Помимо угощения, посетителей ждали сюрпризы. Например, те, у кого день рождения 17 сентября, получали подарки от магазинов, расположенных в центре. Презент получила и 95-летняя именинница, которая оказалась в этот день в атриуме OldCity. Со сцены звучали поздравления посетителям. Так, поздравили девятимиллионного гостя торгового центра и одного из самых маленьких посетителей — годовалого гродненца.











 — Мы сами не ожидали такого внимания со стороны горожан. С 12 до 18 часов через входные двери торгового центра прошло около 37 тысяч человек, — рассказал TUT.BY маркетолог торгового центра OldCity Сергей Иванов.


 
 
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В сентябре ТЦ OldCity уже по традиции устраивает для своих покупателей праздник. В этом году празднование было масштабным.

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