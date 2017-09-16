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Аквапарк "Лебяжий" временно закрывается
17.09.2017 19:19 — Новости Общества | Tut.by
С 18 по 30 сентября аквапарк «Лебяжий» закроется для проведения профилактических работ, пишет агентство "
За две недели в аквапарке будет полностью обновлена вода во всех бассейнах и проведена генеральная уборка помещений. В учреждении отметили, что аквапарк закрывается ежегодно для проведения таких профилактических мероприятий, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для посетителей.
С 1 октября «Лебяжий» снова откроется и будет работать по осенне-зимнему графику: понедельник — пятница с 11:00 до 23:00, суббота, воскресенье и праздничные дни с 09:00 до 23:00.
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