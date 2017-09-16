Граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП в Анталье нет - посольство

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье нет. Об этом в своем твиттер-аккаунте проинформировало посольство Беларуси в Турции, сообщает БЕЛТА.

"По имеющейся на данный момент информации, граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП на трассе в провинции Анталья нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авария случилась сегодня в уезде Кумлуджа турецкой провинции Анталья. Автобус с 27 туристами съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека.-0-