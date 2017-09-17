|
Контрасты сентября. Погода в Витебске на неделю
18.09.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by
В понедельник смещающийся с Карпат циклон принесет в Беларусь ненастье, но к выходным распогодится,
В понедельник, 18 сентября, днем в Витебске до +20°С. Дождь, возможна гроза. Усиление ветра порывами до 21 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Во вторник ветер немного уляжется: порывы до 15 м/с. Похолодает: температура воздуха в течение суток +9… +15°С. С утра возможен дождь, днем без осадков.
Среда, 20 сентября, будет пасмурной, но без дождя. Температура воздуха в дневные часы +14… +16°С.
В четверг снова понадобятся зонты, днем до +16°С.
Пятница, 22 сентября, порадует солнечной погодой и теплом: в дневные часы +20… +22°С. Но день будет ветреный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник смещающийся с Карпат циклон принесет в Беларусь ненастье, но к выходным распогодится.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии