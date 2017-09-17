Контрасты сентября. Погода в Витебске на неделю

В понедельник смещающийся с Карпат циклон принесет в Беларусь ненастье, но к выходным распогодится, сообщает Гидрометеоцентр.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 18 сентября, днем в Витебске до +20°С. Дождь, возможна гроза. Усиление ветра порывами до 21 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Во вторник ветер немного уляжется: порывы до 15 м/с. Похолодает: температура воздуха в течение суток +9… +15°С. С утра возможен дождь, днем без осадков.

Среда, 20 сентября, будет пасмурной, но без дождя. Температура воздуха в дневные часы +14… +16°С.

В четверг снова понадобятся зонты, днем до +16°С.

Пятница, 22 сентября, порадует солнечной погодой и теплом: в дневные часы +20… +22°С. Но день будет ветреный.

Погоду в других городах области смотрите здесь .