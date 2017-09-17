В Бресте прошла ярмарка вакансий для имеющих судимость

Найти работу человеку, который вернулся из мест лишения свободы, непросто. Тем более если за плечами годы тюремных университетов. Работодатель сотруднику с криминальным прошлым, естественно, предпочтет того, кто серьезных проблем с законом не имел. А бывшие заключенные, не найдя места в жизни, частенько берутся за старое и снова оказываются на нарах. Помочь им стараются и милиция, и сотрудники органов соцзащиты. В Бресте прошла ярмарка вакансий для тех, кому найти работу особенно сложно, пишет "СБ".

…Соискателей по трое человек приглашают в просторный кабинет. Здесь сидят руководители городских органов соцзащиты, милиции, прокуратуры. И представители 14 предприятий, на которых есть вакансии. Поэтому интерес взаимный.

Один из пришедших, например, 24 года проработал наладчиком оборудования пищевой промышленности. Недавно его остановили сотрудники ГАИ. Освидетельствование показало 0,4 промилле. Второй раз в течение года. Машину конфисковали, дали условный срок, на работе не продлили контракт. В один миг человек лишился всего. Теперь ошибки прошлого старается исправить. Уже месяц как ищет работу. Пока безрезультатно. Но на ярмарке вакансий представители двух предприятий выказали заинтересованность в его услугах.

Заместитель начальника городского управления по труду, занятости и социальной защите Инна Новожилова отмечает: такие люди, скорее, исключение. Те, у кого за плечами есть судимость, претендуют, как правило, на рабочие места, не требующие какой-либо квалификации. Но когда человек хочет работать — ему помогут:

— Если подходящих вакансий нет, мы предлагаем соискателю переучиться, получить новую специальность. Совершенно бесплатно. Подобные ярмарки вакансий, которые мы традиционно проводим совместно с УВД Брестского облисполкома, не раз подтверждали свою эффективность. Сегодня, например, приглашения на работу уже получили 10 человек.