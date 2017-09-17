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Бравший взятки экс-преподаватель Витебского медуниверситета проведет 4 года в колонии

18.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд признал бывшего заведующего кафедрой общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии Витебского медицинского университета виновным в 19 фактах получения взятки. Успешную сдачу экзаменов и зачетов по своему предмету он гарантировал за денежное «вознаграждение», в том числе и валютное от студентов-иностранцев. С 2013 по 2016 годы преподаватель обогатился на 3 тысячи деноминированных рублей.

Старший помощник прокурора города Витебска Ольга Януш поделилась деталями приговора:

— Суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права на протяжении 5 лет занимать в учреждениях образования определенные должности. Апелляцию на решение суда преподаватель не подавал, сумму незаконного обогащения уплатил в ходе судебного разбирательства.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд признал бывшего заведующего кафедрой общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии Витебского медицинского университета виновным в 19 фактах...

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