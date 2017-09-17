Брутальные байкеры, суровый комендантский час и необычные грибы - интересное за выходные

Сегодня везде дожди. Все время дожди. Иногда с ветром, иногда — с почти ураганными порывами. В общем, было бы хорошо переждать непогоду под одеялом, но, похоже, все же придется идти на работу. Берегите себя.
Новости спорта: минское хоккейное «Динамо» наконец-тоодержало победу — над магнитогорским «Металлургом». Суперволевую, кстати — наши парни в какой-то момент проигрывали 0:3. А вот в теннисе все не так радостно: Беларусь проиграла Швейцарии и не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Дэвиса. Ничего, поиграем в Афро-Европейской, все еще впереди.
Помните громкое задержание шестерых топ-менеджеров опального бизнесмена Юрия Аверьянова? Мы посмотрели, отразилось ли это на работе его известных объектов. Как обстоят дела в торговом доме «Кольцо», а также на столичных стройрынках в Малиновке и Уручье — читайте здесь.
Если вы думаете, что в соцсетях и на форумах можно скрываться за никами и фейковыми аккаунтами и писать что вздумается о ком вздумается — то этот случай вас быстро разубедит.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вот очень интересные истории о том, как белорусские хоккеисты играют в юниорских лигах за океаном: живут в принимающих семьях, в свободное время навещают дома престарелых и готовят драники с американскими «родителями». Вопреки расхожему мнению, денег они там, кстати, почти не зарабатывают — хватает лишь на чипсы с колой.
Все давно ждали экранизации рассказ Быкова о расстрелах в Курапатах — и вот наконец свершилось. Мы сходили на премьерный показ со Статкевичем и Северинцем, побеседовали с создателем фильма и узнали впечатления обычных зрителей, пришедших на сеанс.
Кстати. Тут на днях 11-летний мальчик в письме предложил свои услуги по стрижке газона президенту США. И что бы вы думали — уже назавтра стриг траву у Белого дома. Так что — никогда не сдавайтесь и верьте в себя! Все получится!
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