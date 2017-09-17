Брутальные байкеры, суровый комендантский час и необычные грибы - интересное за выходные

Доброе хмурое дождливое утро!

Сегодня везде дожди . Все время дожди. Иногда с ветром, иногда — с почти ураганными порывами. В общем, было бы хорошо переждать непогоду под одеялом, но, похоже, все же придется идти на работу. Берегите себя.





ВАЖНОЕ

На волне новостей о грядущем 100%-ном возмещении коммунальных услуг по полному тарифу мы решили разобраться , сколько за электричество и отопление сегодня платим мы, а сколько — государство.

Владимир Путин сегодня проинспектирует ход учений «Запад-2017» — но не в Беларуси, как ранее ожидалось, а в Ленинградской области.

В Минске в субботу с размахом закрыли байксезон-2017 : были Виктор Лукашенко на Harley, глава МВД и начальник ГАИ страны. На этот раз в столице собралось около семи тысяч байкеров из пятнадцати стран. Для иностранцев был даже сделан специальный безвизовый въезд. Вот здесь много красивых фоточек и видео . К сожалению, во время закрытия не обошлось без аварий и травм .





БелЖД открыла движение электропоездов до литовской границы . Сейчас от Минска до литовской границы можно добраться за 2 часа 43 минуты — это на 40 минут быстрее, чем было ранее. А в ближайшее время, обещают, мы сможем напрямую ездить от белорусской столицы до Вильнюса. А еще скоро можно будет на электричке доехать до Клайпеды !

Новости спорта: минское хоккейное «Динамо» наконец-то одержало победу — над магнитогорским «Металлургом». Суперволевую, кстати — наши парни в какой-то момент проигрывали 0:3. А вот в теннисе все не так радостно: Беларусь проиграла Швейцарии и не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Дэвиса. Ничего, поиграем в Афро-Европейской, все еще впереди.

ПОПУЛЯРНОЕ

Побывали в Глубоком, где ввели «учебный» комендантский час в рамках «Запада-2017». Город патрулирует милиция в касках и с автоматами. За пять часов в райцентре даже нас три раза обыскали !





Помните громкое задержание шестерых топ-менеджеров опального бизнесмена Юрия Аверьянова? Мы посмотрели, отразилось ли это на работе его известных объектов. Как обстоят дела в торговом доме «Кольцо», а также на столичных стройрынках в Малиновке и Уручье — читайте здесь .

Обязательно — о грибах: в лесу под Витебском нашли «двухэтажный» боровик , еще один забавный экземпляр попался грибникам в лесу под Дзержинском. Кстати, а вы знаете, что за сбор грибов не по правилам можно получить солидные штрафы ?

Если вы думаете, что в соцсетях и на форумах можно скрываться за никами и фейковыми аккаунтами и писать что вздумается о ком вздумается — то этот случай вас быстро разубедит.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот очень интересные истории о том, к ак белорусские хоккеисты играют в юниорских лигах за океаном : живут в принимающих семьях, в свободное время навещают дома престарелых и готовят драники с американскими «родителями». Вопреки расхожему мнению, денег они там, кстати, почти не зарабатывают — хватает лишь на чипсы с колой.

В Минске проходит международное огненное шоу. Нам всегда было интересно, что остается за кадром «огненных» выступлений участников — и вот наш фотокорреспондент Дима Брушко целый день наблюдал за подготовкой к выступлению белоруски .





Все давно ждали экранизации рассказ Быкова о расстрелах в Курапатах — и вот наконец свершилось. Мы сходили на премьерный показ со Статкевичем и Северинцем, побеседовали с создателем фильма и узнали впечатления обычных зрителей, пришедших на сеанс.

Все новости субботы, 16 сентября

Все новости воскресенья, 17 сентября

Кстати. Тут на днях 11-летний мальчик в письме предложил свои услуги по стрижке газона президенту США. И что бы вы думали — уже назавтра стриг траву у Белого дома . Так что — никогда не сдавайтесь и верьте в себя! Все получится!

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