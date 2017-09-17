Гомельская таможня с начала года изъяла товаров более чем на четыре миллиона рублей

За восемь месяцев Гомельская таможня выявила более двух тысяч административных правонарушений. Сумма изъятых и арестованных товаров составила более 4 млн, что на 19% больше аналогичного показателя 2016 года, сообщает БЕЛТА .

— Это свидетельствует об эффективности усилий, которые предпринимаются сотрудниками по выявлению и пресечению правонарушений, — подчеркнул начальник областной таможни Феликс Яшков.

По его данным, за январь-август было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе два по факту перемещения через таможенную границу огнестрельного оружия и боеприпасов, девять — за незаконное перемещение наркотических веществ и психотропов. В подразделения Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента передано материальных ценностей более чем на 5 млн, что на 44% больше аналогичного периода. Также пресечено 35 попыток дачи взяток должностным лицам таможни.

Феликс Яшков отметил, что деятельность таможни направлена на создание условий для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности, совершенствование нормативной базы, повышение эффективности таможенного контроля.

— Успешное выполнение данных задач обеспечивает участникам внешнеэкономической деятельности более благоприятные условия для ведения бизнеса, — отметил начальник Гомельской таможни.