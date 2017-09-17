В Бресте МЧС предупреждает о сильном ветре

Днем 18 сентября в Бресте ожидается сильный ветер, об этом сообщает портал Виртуальный Брест со ссылкой на брестских спасателей.



Фото: Артем Аллахвердян

Порывы ветра могут достигать 22 м/с. МЧС призывает горожан не оставлять открытыми окна и балконные двери, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от прогулок с детьми.

Утром во вторник в городе будет пасмурно и без осадков, ожидается туман. Днем прояснится. Воздух прогреется до +17ºС.

Со среды на Брест обрушатся дожди. Температура будет колебаться в районе +14…17ºС. В четверг днем возможна гроза — вероятность 80%, сообщает республиканский гидромет.