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В Бресте МЧС предупреждает о сильном ветре
18.09.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Днем 18 сентября в Бресте ожидается сильный ветер, об этом
Порывы ветра могут достигать 22 м/с. МЧС призывает горожан не оставлять открытыми окна и балконные двери, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от прогулок с детьми.
Утром во вторник в городе будет пасмурно и без осадков, ожидается туман. Днем прояснится. Воздух прогреется до +17ºС.
Со среды на Брест обрушатся дожди. Температура будет колебаться в районе +14…17ºС. В четверг днем возможна гроза — вероятность 80%,
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Порывы ветра могут достигать 22 м/с.
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