ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте МЧС предупреждает о сильном ветре

18.09.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем 18 сентября в Бресте ожидается сильный ветер, об этом сообщает портал Виртуальный Брест со ссылкой на брестских спасателей.


Фото: Артем Аллахвердян

Порывы ветра могут достигать 22 м/с. МЧС призывает горожан не оставлять открытыми окна и балконные двери, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от прогулок с детьми.

Утром во вторник в городе будет пасмурно и без осадков, ожидается туман. Днем прояснится. Воздух прогреется до +17ºС.

Со среды на Брест обрушатся дожди. Температура будет колебаться в районе +14…17ºС. В четверг днем возможна гроза — вероятность 80%, сообщает республиканский гидромет.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порывы ветра могут достигать 22 м/с.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бравший взятки экс-преподаватель Витебского медуниверситета проведет 4 года в колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика