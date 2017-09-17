Дожди, туманы, грозы. Погода на неделю в Гродно и области

Предстоящая неделя на Гродненщине будет дождливой и туманной. Ночами возможны грозы. Днем — осадки и сплошная облачность. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 18 сентября, утром — сплошная облачность и дождь. Днем — облачно, возможна гроза. Температура воздуха днем прогреется до +12…14°C.

Во вторник, 19 сентября, утром — облачно с прояснениями. Днем — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +15…17°C.

В среду, 20 сентября, сплошная облачность, дымка и без осадков. Утром температура будет +10…12°C. Днем — +13…15 °C.

В четверг, 21 сентября, утром — сплошная облачность, днем -возможен дождь и гроза, а также порывистый ветер. Температура воздуха днем — +12…14°C. Также будет ветрено, порывы до 14 м/c.

В пятницу, 22 сентября, ночью — сильный дождь, утром облачно с прояснениями.

Без осадков. Туман. Видимость 500−800 м. Днем возможен дождь и гроза. Температура днем — +17…19°C.

В выходные в регионе будет сплошная облачность. В субботу — облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем — +19…21°C.

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