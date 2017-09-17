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Солнечный сентябрь. Погода в Гомеле на неделе
18.09.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Сентябрь, как не старается, не может дать того тепла, которым не обеспечило нас это лето. Зато солнечными днями радует. В ближайшие дни у синоптиков только хорошие новости.
Сегодня солнце будет светить весь день. Завтра — облачно с прояснениями и +19°C. И лишь в среду погода ненадолго ухудшится — возможны дожди. Зато к четвергу потеплеет до +21°С. В пятницу снова ясно и +23°C.
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Сентябрь, как не старается, не может дать того тепла, которым не обеспечило нас это лето. Зато солнечных дней - пожалуйста. В ближайшие дни у синоптиков только...
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