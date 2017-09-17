Солнечный сентябрь. Погода в Гомеле на неделе

Сентябрь, как не старается, не может дать того тепла, которым не обеспечило нас это лето. Зато солнечными днями радует. В ближайшие дни у синоптиков только хорошие новости.





Сегодня солнце будет светить весь день. Завтра — облачно с прояснениями и +19°C. И лишь в среду погода ненадолго ухудшится — возможны дожди. Зато к четвергу потеплеет до +21°С. В пятницу снова ясно и +23°C.

Погода в Гомеле и области