Беларусь презентует БелАЭС на Генконференции МАГАТЭ

В 61-й Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут участвовать 168 стран, их представители обсудят ряд вопросов, касающихся развития мирной атомной энергетики, белорусская делегация на выставке представит БелАЭС.

Порядка двадцати государств-участников Генеральной конференции представят в Вене на собственных выставках развитие энергетики в своих странах. Будут выставлены экспозиции России, Китая, Франции, Соединенных Штатов Америки, а также Еврокомиссии и Всемирной ядерной ассоциации.

На научном форуме, который состоится в рамках Генконференции, будут рассмотрены проблемы ядерной безопасности, применение ядерных технологий в медицине и здравоохранении.

На площадке мероприятия будет представлена Белорусская АЭС – для этого организована специальная выставка-экспозиция «Ядерная энергетическая программа Беларуси: приоритет – безопасность».

Белорусскую делегацию возглавляет замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, в рамках Генконференции будут проведены встречи белорусской стороны с руководством МАГАТЭ, экспертами Еврокомиссии, экологами, учеными международных организаций.

Вместе с Михадюком в масштабном мероприятии будут участвовать представители МИД Беларуси, Минэнерго, Госатомнадзора и РУП «Белорусская АЭС».