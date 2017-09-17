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Почему в Беларуси снизятся цены на лекарства?

18.09.2017 10:04 — Новости Общества | БДГ  
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По словам министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко, снижение цен будет происходить постепенно, но будет значительным.

В эфире телеканала ОНТ (в передаче «Контуры») министр объяснил причину такого улучшения ситуации на рынке лекарств в стране.

Согласно договорам, заключенным в ходе визита в Индию, в Беларусь будут поставляться медицинские технологии и субстанции для фармацевтических компаний страны.

Министр отмети, что в Беларуси реализуются крупные проекты с участием индийских инвестиций, строятся предприятия в Скиделе, Колядичах, уже действует фармацевтический завод в Бешенковичах.

Благодаря введению на рынок индийских производителей, в Беларуси стоимость лекарств значительно снизится. В настоящее время белорусский фармацевтический рынок составляет порядка 600 млн долларов, кроме того у нас работает 15 крупных экспортеров, присутствие которых дает возможность снижать стоимость импортных лекарств на суммы от 10 до 60 процентов.

 
 
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По словам министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко, снижение цен будет происходить постепенно, но будет значительным.

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