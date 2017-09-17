Погода на неделю: ветер до 24 м/с, температура до +26°С и дожди

На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Reuters

19 сентября, во вторник, погодные условия в основном будет определять тыловая часть циклона с центром над Вологодской областью, днем в южных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно по северной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный ночью и утром 7−12 м/с, во многих районах порывы до 15−20 м/с, местами до 21−24 м/с (действует штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности), а уже днем ветер начнёт стихать. Температура ночью +6 +11°С, днем +12 +17°С, по югу до +19°С.

Далее за погоду возьмутся атмосферные фронты, которые смещаясь через Беларусь, будут выносить постепенно, начиная с юго-востока, более теплый воздух.

В среду, 20 сентября, ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +5 +12°С, днем +12 +19°С.

21 сентября, в четверг, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +7 +14°С, днем +12 +19°С, по юго-востоку +20 +25°С.

В пятницу, 22 сентября, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +9 +16°С, днем +20 +26°С, по западу в дождях +17 +19°С.

В выходные дни с ростом атмосферного давления, дождей станет меньше, но с северо-запада Европы вновь начнет поступать свежий воздух.

В субботу, 23 сентября, преимущественно в юго-западных районах страны кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +9 +15°С, днем +16 +23°С.

24 сентября, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +7 +14°С, днем +14 +21°С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!