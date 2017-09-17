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Воспитательнице яслей за кражу детских вещей дали полтора года "условно"

18.09.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд вынес приговор, который уже вступил в законную силу, 21-летней воспитательнице яслей-сада, похищавшей личные вещи детей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Работая воспитателем в младшей группе детского сада, девушка в октябре 2016 года, в мае 2017 года во время «тихого часа» украла золотую цепочку у двухлетнего мальчика, золотую сережку у четырехлетней девочки и пару золотых сережек у трехлетней девочки. Несмотря на юный возраст, дети смогли объяснить психологу и следователю, кто именно похитил их вещи, во что была одета в этот момент воспитательница.

Судом Партизанского района Минска действия девушки были квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст. 205 УК (кража), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Исходя из того, что девушка впервые привлекалась к уголовной ответственности, учитывая характер ее преступления и ее личность, суд вынес постановление об условном неприменении к ней наказания в течение испытательного срока в 1 год.

Причиненный ущерб возмещен полностью, виновная раскаялась в содеянном.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиненный ущерб возмещен полностью, виновная раскаялась в содеянном.

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