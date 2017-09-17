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Прохладно и ветрено. Погода в Могилеве на неделю

18.09.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет прохладной, ветреной. В середине недели ожидаются дожди. По предварительным данным, к выходным станет теплее.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 18 сентября, будет солнечно, днем — до +15°С. Прогнозируют порывистый ветер до 13 м/с.

Во вторник погода существенно не изменится: переменная облачность, +15°С максимум, порывистый ветер в первой половине суток.

В среду, 20 сентября, станет пасмурно, дождливо. Максимальная температура воздуха составит около +14°С.

21 сентября к пасмурной и дождливой погоде добавится порывистый ветер до 13 м/с. Столбик термометра останется на прежнем уровне — до +15°С.

В пятницу, 22 сентября, станет солнечно и гораздо теплее — прогнозируют до +20°С. Порывистый ветер чуть утихнет, но сохранится в первой половине суток.

Следи за прогнозом погоды в своем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В середине недели прогнозируют дожди.

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