В Миорском районе дважды за три месяца задержали бранконьера с нелегальными ружьями

Витебские инспекторы задержали в Миорском районе браконьера-рецидивиста, сообщает сайт Госинспекции по охране животного и растительного мира.

Мужчина находился в угодьях ООО «Обстерно» без разрешительных документов на охоту и с незарегистрированным оружием. В конце июня его уже задерживали за незаконную охоту. Тогда мужчину оштрафовали на 460 рублей и изъяли оружие (к слову, в тот раз оно тоже было незарегистрированным).

За повторное нарушение в течение года нелегалу грозит уголовная ответственность. Санкция по ч. 1 ст. 282 УК (Незаконная охота) предусматривает штраф, арест до полугода или исправительные работы на срок до 2 лет.

С начала 2017 года госинспекторы изъяли у белорусских охотников-нелегалов 127 единиц незарегистрированного оружия — на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.