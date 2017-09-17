В Новогрудском районе начал работать самый мощный в Беларуси ветряк

Ветроэнергетическую установку мощностью 3,3 мегаватта около деревни Большие Лезневичи построила совместная белорусско-польская компания «ЭНВЕТР». Оборудование поставила датская компания Vestas, которая помогала реализовать этот инвестиционный проект. Высота башни достигает 117 метров, размах крыльев — 112 метров, верхняя точка лопастей находится почти на 180-метровой отметке, вся конструкция весит 500 тонн, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды также завершает возведение ветроустановки мощностью 2,3 киловатта, она заработает в начале следующего года. В 2018 году запустит три ветроустановки СООО «Конте Спа».

Как рассказал на открытии ветроустановки председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич, «зеленая энергетика» является перспективным направлением развития района. На сегодняшний день ее суммарная мощность составляет 18 мегаватт, а к 2020 году этот показатель увеличится до 23,7 МВт. В возведении ветроустановок активно участвует частный бизнес, а в районе создаются новые рабочие места.

Инвесторам предлагают порядка 20 площадок для возведения ветроустановок. Земельные участки отведены около деревень Петревичи, Здановичи, Осмолово и других.