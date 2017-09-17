ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новогрудском районе начал работать самый мощный в Беларуси ветряк

18.09.2017 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ветроэнергетическую установку мощностью 3,3 мегаватта около деревни Большие Лезневичи построила совместная белорусско-польская компания «ЭНВЕТР». Оборудование поставила датская компания Vestas, которая помогала реализовать этот инвестиционный проект. Высота башни достигает 117 метров, размах крыльев — 112 метров, верхняя точка лопастей находится почти на 180-метровой отметке, вся конструкция весит 500 тонн, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды также завершает возведение ветроустановки мощностью 2,3 киловатта, она заработает в начале следующего года. В 2018 году запустит три ветроустановки СООО «Конте Спа».

Как рассказал на открытии ветроустановки председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич, «зеленая энергетика» является перспективным направлением развития района. На сегодняшний день ее суммарная мощность составляет 18 мегаватт, а к 2020 году этот показатель увеличится до 23,7 МВт. В возведении ветроустановок активно участвует частный бизнес, а в районе создаются новые рабочие места.

Инвесторам предлагают порядка 20 площадок для возведения ветроустановок. Земельные участки отведены около деревень Петревичи, Здановичи, Осмолово и других.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высота башни достигает 117 метров, размах крыльев - 112 метров, верхняя точка лопастей находится почти на 180-метровой отметке, вся конструкция весит 500 тонн.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Некропольный туризм: на Могилевщину на могилы предков на еврейские кладбища потянулись туристы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика