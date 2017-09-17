Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 19 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси во вторник, 19 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, ночью и утром - 7-12 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с, местами до 21-24 м/с. Днем - 4-9 м/с, по северо-востоку с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем - 12-17 градусов тепла, по югу - до плюс 19.-0-

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