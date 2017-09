Лас-Вегас — это не город. Это Диснейленд для взрослых с казино на каждом шагу. Не важно, куда вы собрались поехать: в магазин за продуктами, на обед с семьей, на заправку, в кофейню или сувенирную лавку — вы всё равно попадете в казино. Там может не быть столов для рулеток, блэкджека и покера, но там точно будут слот-машины.

Улица пародий

Мы едем по Стрипу — семикилометровому участку бульвара Лас-Вегас, на котором расположены крупнейшие казино города. По левую сторону от нас возникает квартал, исполненный в венецианском стиле.

Перед огромном трехконечным зданием гостиничного комплекса копия венецианского моста Риальто соединяет две пешеходные зоны. Слева от него стоит фейковый Дворец дожей, покоящийся на ажурных арках. Воротами к нему служат копии колонн Святого Марка и Святого Теодора, установленные перед мостом через искусственный канал по которому плавают гондолы с гондольерами. Справа от моста Риальто возвышается (mamma mia!) кампанила собора Святого Марка.

Едем дальше. Впереди из-за крыш многоэтажек и верхушек пальм вырастает копия Эйфелевой башни, которая «переступает» через помесь Лувра и оперы Гарнье.





Парижский квартал незаметно перетекает в модерновый голливудский, прерывается на малоэтажную коммерческую застройку, но не успеваешь отдохнуть от архитектурной какофонии, как тебе тычут в лицо очередную пародию.

На этот раз — маленький Нью-Йорк образца 1940-х со статуей Свободы, которая смотрит через перекресток на гостиницу «Тропикана». Небоскребы маленького Нью-Йорка сменяют средневековые башни «Экскалибура», а рыцарские мотивы уступают место египетским с пирамидой, сфинксом и обелиском. Ярмарку архитектурных фейков завершает гавайский Mandalay Bay.





Знак возле которого все фотографируются

За казино находится еще один символ Вегаса — огромный знак «Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас». Это Мекка для туристов, первый раз приезжающих в город, и главное место для селфи. Для того, чтобы сделать снимок, люди простаивают в длинных очередях.





Вдоль «колейки», как билетный кассир, блуждает Элвис с пышной черно-серой шевелюрой на голове и груди. Это Дэвид. Он — уличный пародист короля рок-н-ролла.

Дэвид работает здесь второй год. Раньше был региональным промоутером в Сан-Франциско. В Лас-Вегас переехал, когда его мама вышла на пенсию и ей необходим был уход. Примерно тогда же сменил и профессию.

— Это работа намного веселее, — смеется Элвис.





Дэвиду на вид около 50-ти лет. На нем белоснежный расклешенный комбинезон со стразами и черные туфли на каблуках. На поясе справа у него висит последняя модель IPhone, слева — кошелек с долларами, сзади — портативные колонки. Лжекороль светится стразами и бижутерией, как цыганский барон.

— Раньше я не любил Элвиса, — откровенничает Дэвид, — Слушал его песни и не мог понять, что люди в нем нашли. Все изменилось, когда я надел его костюм. Я стал его понимать, начал переслушивать его композиции и просто влюбился. Сейчас я люблю смотреть его выступления, слушать его песни, наблюдать за движениями на сцене. Его голос, жестикуляция. Как его можно не любить! Он лучший артист в истории. Иногда я включаю его песни, слушаю и плачу. Это меня поддерживает, заставляет двигаться вперед.

Я стремлюсь стать самым лучшим пародистом Элвиса в Лас-Вегасе. Свой костюм я заказал в ателье. Он очень дорогой. Конечно, можно в любом магазине купить дешевку, но в чем тогда смысл? Нужно ведь быть максимально похожим на Короля.





Элвис шесть дней в неделю

Элвисов в Лас-Вегасе много. Они позируют на улицах, венчают влюбленные пары, зазывают в казино, раздают буклеты, проводят экскурсии по городу на розовом Кадиллаке, развлекают туристов, выступают в клубах. В его честь названы улица, бары, закусочные, часовни, номера в мотелях, напитки, бургеры, сэндвичи, десерты, вафли и пончики.

Король рок-н-ролла тут не жил, но часто выступал в летний сезон. В течение июля 1969 года он выступал дважды в день и дал 58 концертов. Однако всенародную любовь жителей города он завоевал благодаря песне «Viva Las Vegas», которая стала неофициальным гимном города.

Дэвид работает Элвисом шесть дней в неделю. Выходной — понедельник. Работает на одной и той же точке с 11.00 до 22.00.

— Это как обычная работа. Бывает очень выматываюсь за день на жаре. Попробуй постой 10−12 часов под палящим солнцем в этом костюме и парике. Почему не брошу? Нравится людей развлекать, веселить. Здесь я себя чувствую частью Лас-Вегаса. Люди подходят ко мне, фотографируются, улыбаются, смеются. Благодаря мне они отдыхают и рады тому, что приехали в Лас-Вегас.

Он отказывается отвечать на вопрос о своем ежедневном доходе, но отмечает, что «на еду хватает».

— В Лас-Вегасе очень большая конкуренция среди пародистов Элвиса. Иногда доходит до драк. Но это в людных местах, где слишком много Элвисов на квадратный метр. Я ни разу не дрался с другим Элвисом. Мне с ними нечего делить. Я работаю всегда на этом месте и не влезаю в чужие дела. Со мной здесь работает еще один пародист, но мы с ним заключили джентльменское соглашение. Он выходит в первой половине дня, я — во второй. Мы друг другу не мешаем.





Элвисы в Вегасе делятся на две касты

— Но вообще у нас есть неписаный закон. Если на точке уже работает Элвис, то тебе придется искать другое место. Я его соблюдаю. Другие — не всегда. Если кто-то придет на мое место и будет отбивать у меня туристов, то я точно не полезу драться. Буду дальше работать здесь и брать качеством. Тут пятачок маленький — двум Элвисам будет тесно, да и туристов не так много. Кода второй Элвис ко мне приходит, он работает, понимает, что денег он тут много не заработает, и уходит.

Элвисы в Вегасе делятся на две касты: артисты и уличные пародисты. Первые выступают в казино, собирают клубы, концертные залы, вторые — зарабатывают деньги на фотографиях с туристами.

— Артисты — это совершенно другой уровень. Они настоящие Элвисы. Уличные пародисты больше дурачатся, шутят, кривляются, могут ходить в дешевых костюмах. Артисты же стараются «слиться» с Элвисом в манерах, стиле исполнения, одежде. Артисты на улицах не работают. Они выступают в казино, клубах. Я сейчас уличный пародист, но хочу в будущем стать артистом. Я занимаюсь вокалом, неплохо пою.





Дэвид нащупывает на своем поясе IPhone, заходит в музыкальный проигрыватель, выбирает композицию и из портативных колонок, которые висят у него сзади на том же самом поясе раздаются биты. Элвис втягивает голову в плечи, широко улыбается и неуверенно начинает исполнять какие-то танцевальные движения с виду напоминающие твист. После краткого вступления он заводит:

— A little less conversation and a little more action please. All this aggravation ain’t satisfactioning me, — поет Дэвид пытаясь сымитировать мягкий, бархатный баритон.

Для пародиста голос Элвиса, может быть и неплохой, но в то, что он занимается вокалом верится с трудом. Дальше первой строчки псевдокороль рок-н-ролла не продвинулся.

— Мы живем за чаевые. Какой-то фиксированной ставки у меня нет. Кто-то может сфотографироваться и дать доллар, кто-то — десятку.

В этот момент Элвис отвлекается на проходящих туристов — компанию молодых девушек. Король «надевает» белоснежную улыбку и «пружинистой» походкой направляется к ним.

— Привет, красавицы, — жеманно произносит пародист, вешается на стройные шейки туристок и «стреляет» указательным пальцем в парня, который полез за мобильником для сэлфи.





После нескольких кадров девушка достает из кошелька 20 долларов и протягивает лжекоролю. Пародист бросает на прощание: «Viva Las Vegas» и продолжает разговор:

— Тут главное не просто «раскрутить» человека на фотографию. Так он мало чаевых оставит. Нужно с ним поговорить, повеселить, посмеяться. Тогда он тебе больше денег оставит. Когда человек на позитиве — он больше денег готов потратить. Моя главная мотивация — это не деньги, а сама работа, но жить же за что-то нужно, — хитро улыбается Элвис и удаляется к следующей паре туристов, бросив на прощание «Viva Las Vegas». А мы едем дальше.





«Всё, что было в Вегасе — останется в Вегасе… Кроме герпеса. Его привозят домой»

По совету Элвиса отправляемся на Фримонт-стрит — главную тусовочную улицу города. Фримонт — это длинная пешеходная зона, накрытая огромным арочным киноэкраном, выполненным в форме купола. По бокам располагаются казино, рестораны, бары, магазины и барные стойки, из каждого угла гремит музыка, а звездное небо заменяет огромный дисплей, который транслирует абстрактные образы.





Если Стрип — это лицо города, то Фримонт — это его душа. Сюда приходят, чтобы изучить Вегас на квантовом уровне, посмотреть какой он на самом деле. Фримонт рассказывает о том, о чем Стрип молчит. Здесь роскошь соседствует с нищетой, благочестие с пороком, эстетическая сдержанность с кричащим китчем.









«И зло назовут добром, и добро — злом», — гласит надпись на плакате, который несут по центру Фримонта двое молодых людьми с громкоговорителями.

Они проходят мимо трех попрошаек, которые представляются ветеранами войны во Вьетнаме, мимо лысеющего купидона в красных стрингах, мимо полуголых девиц в костюмах ангела и демона, мимо двух нимф, прикрытых звездочками на сосках и веревочками на ягодицах, мимо парня в костюме бородатого Зака Галифианакиса с куклой ребенка в слинге из фильма «Мальчишник в Вегасе».

— Всё, что было в Вегасе — останется в Вегасе… Кроме герпеса. Его привозят домой, — цитирует на радость толпы пародист строчку из популярной комедии.

















— Покайтесь. Второе пришествие близится. Грешники будут гореть в аду, — раздается в ответ из громкоговорителя молодых христиан.

К ним подбегает мужчина, который держит в руке коктейльный бокал в форме женской ножки с туфлей на высоком каблуке. Он обнимает одного из них и позирует для фото. Религиозные фанатики со своей резкой демагогией сами того не желая становятся частью Фримонта. Улица их «съедает» и переваривает вместе с другими ее обитателями: полуголыми девушками, волшебниками, танцорами, певцами, барабанщиками, нищими и сумасшедшими.





Вместе с ними они становятся тем, что официально называется Фримонт-Стрит Экспириенс.





















Убери фанатиков и баланс нарушится, гармония исчезнет, инь проглотит янь. Фримонт нельзя употреблять по частям. Его нужно заглотить в один присест. Только тогда ты его поймешь, полюбишь и простишь все недостатки.



Подпись под вывеской мотеля: «Я думаю, мой ангел-хранитель пьет». Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

Нет, Лас-Вегас определенно уже не тот, которым его запомнили Ильф и Петров, — безликий и однообразный. Он яркий, местами — вычурный, шумный, временами — слишком, смелый и молодой.

Это город-подросток, который подражает своим кумирам. Он хочет быть и Венецией, и Римом, и Парижем, и Нью-Йорком. Хочет быть Египтом, Гавайами, Голивудом. Хочет парков, скверов, каналов, рек. А вокруг — пустыня.

Вегас блестит золотом гостиниц, пищит электронной музыкой слот-машин, отрывается вместе с туристами и вместе с ними встречает похмельное утро. Город-подросток можно не любить за его напускную пафосность, но нельзя судить — перерастет.

