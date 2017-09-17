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Дело Доната Скакуна Верховный суд рассмотрит за закрытыми дверями

18.09.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен — Sputnik. Резонансное уголовное дело о покушении на убийство учителя минской гимназии №74 Верховный суд рассмотрит в ближайший вторник, процесс будет идти за закрытыми дверями, сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде.

Минский городской суд 7 апреля 2017 года огласил приговор по уголовному делу в отношении Доната Скакуна, учащегося минской гимназии №74. За нападение на учительницу он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Дело Доната Скакуна Верховный суд рассмотрит за закрытыми дверями
© Фото: пресс-служба ВС РБ
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"19 сентября 2017 года, в 09:30, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело по обвинению учащегося гимназии №74 Минска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в суде.

На основании статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси судебное разбирательство по данному уголовному делу пройдет в закрытом судебном заседании — обвиняемый не достиг 16-летнего возраста. Как ранее сообщало агентство, судебный процесс в Минском городском суде также прошел за закрытыми дверями.

 
Теги: Минск
 
 
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