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За выходные 17 грибников заблудились в лесу. До сих пор ищут мужчину и подростка
18.09.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 16 сентября, спасатели получили семь сообщений о заблудившихся в лесу грибниках, в воскресенье, 17 сентября, — о десяти. По восемь человек заблудились в Витебской и Минской областях, один человек — в Гродненской области. До сих пор спасатели продолжают искать 12-летнего подростка и мужчину 1957 года рождения,
Среди 17 случаев заблудившихся за выходные дорогу домой не могли найти не только взрослые. Например, в воскресенье в лесу возле деревни Кулики Дзержинского района Минской области пропали два мальчика 13 и 12 лет. Дети пошли в лес со взрослыми и заблудились. Подростков нашли на следующие сутки в 8.30 утра. Медицинская помощь им не понадобилась.
На поиски потерявшихся спасатели выезжали совместно с сотрудниками РОВД. Практически всех грибников нашли. Однако до сих пор спасатели ищут заблудившегося в лесу 17 сентября возле деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области 12-летнего подростка, а также потерявшегося в лесном массиве возле Браслава Витебской области мужчину 1957 года рождения.
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В субботу, 16 сентября, спасатели получили семь сообщений о заблудившихся в лесу грибниках, в воскресенье, 17 сентября, - о десяти.
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