За выходные 17 грибников заблудились в лесу. До сих пор ищут мужчину и подростка

В субботу, 16 сентября, спасатели получили семь сообщений о заблудившихся в лесу грибниках, в воскресенье, 17 сентября, — о десяти. По восемь человек заблудились в Витебской и Минской областях, один человек — в Гродненской области. До сих пор спасатели продолжают искать 12-летнего подростка и мужчину 1957 года рождения, сообщает МЧС .



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди 17 случаев заблудившихся за выходные дорогу домой не могли найти не только взрослые. Например, в воскресенье в лесу возле деревни Кулики Дзержинского района Минской области пропали два мальчика 13 и 12 лет. Дети пошли в лес со взрослыми и заблудились. Подростков нашли на следующие сутки в 8.30 утра. Медицинская помощь им не понадобилась.

На поиски потерявшихся спасатели выезжали совместно с сотрудниками РОВД. Практически всех грибников нашли. Однако до сих пор спасатели ищут заблудившегося в лесу 17 сентября возле деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области 12-летнего подростка, а также потерявшегося в лесном массиве возле Браслава Витебской области мужчину 1957 года рождения.