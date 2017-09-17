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В Свислочском районе продолжают искать потерявшегося в лесу 12-летнего мальчика

18.09.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Двенадцатилетний мальчик потерялся в лесу в Свислочском районе 17 сентября. О том, что пропал ребенок, рассказала мама, позвонив в милицию. Ее сын около 20.00 уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед. Поиски ребенка продолжаются, сообщает БЕЛТА.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как отметил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, случай с заблудившимися в лесу детьми был также и в Дзержинском районе Минской области.

«В 22.12 17 сентября поступило сообщение о пропавших в лесу возле деревни Кулики двух мальчиках 13 и 12 лет. Двое детей пошли в лес с взрослыми и заблудились. На поиски выехали сотрудники милиции и работники МЧС. Для поисковых работ использовались тепловизоры. Сегодня в 8.30 заблудившихся обнаружили. Медицинская помощь им не понадобилась», — отметил Виталий Новицкий.

За минувшие выходные спасатели 17 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу грибников. В лесах Витебской, Гродненской и Минской областей блуждали 24 человека. Они были найдены и не нуждались в медпомощи.

МЧС напоминает о правилах безопасности для тех, кто собирается за дарами природы: «Не стоит отправляться в лес в одиночку, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать, если планы изменились. Надевать следует удобную непромокаемую одежду и обувь, не рекомендуется отправляться в лес в камуфляже — лучше одеться во что-нибудь яркое. С собой должны быть телефон, вода, лекарства, нож и спички. Также стоит изучить основные правила ориентирования в лесу»

 
 
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О том, что пропал ребенок, рассказала мама, позвонив в милицию. Ее сын около 20.00 у.е.хал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор. Милиционеры обнаружили...

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