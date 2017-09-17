18 сентября суд Московского района Бреста огласил приговор по обвинению двух жителей города в незаконном обороте наркотиков и оружия.



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28-летний обвиняемый был признан виновным в контрабанде (ч. 2 ст. 228 УК), незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов повторно группой лиц (ч. ч. 2, 3 ст. 295 УК), незаконном перемещении через границу боеприпасов (ч. 2 ст. 333−1 УК), распространении порнографических материалов (ч. 2 ст. 343 УК) и незаконном обороте психотропов (ч. ч. 2, 3 ст. 328 УК). В итоге ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Второй обвиняемый был признан виновным в незаконном обороте психотропных веществ и оружия, сбыте холодного оружия и пособничестве в сбыте взрывчатых веществ. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Третий житель Бреста не имел никакого отношения к оружию. Он предстал перед судом по обвинению в незаконном обороте психотропов за то, что подарил одному из фигурантов дела амфетамин. Его признали виновным по ч. 3 ст. 328 и назначили 9 лет строгого режима без конфискации имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Молодых людей задержали в середине января 2017 года сотрудники ГУБОПиК МВД Республики Беларусь по Брестской области.

Как ранее сообщал начальник отдела 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси Александр Лаврукович, фигурантов дела связывают одинаковые взгляды на жизнь — радикальные.

«Один из участников группы исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания „русское навославие“ с элементами сатанизма. Мужчина эпизодически употреблял психотропные вещества и марихуану», — сообщала БЕЛТА.

Как сообщал ранее Следственный комитет, 28-летний житель Бреста с января 2014 года по январь 2017 года привез в Беларусь из Украины составные части огнестрельного оружия, более 300 боеприпасов к ним и взрывное устройство. Детали для оружия он перевозил скрытно общественным транспортом, а арсенал хранил у себя в квартире.

Из составных частей оружия он вместе с ровесником переоборудовал пневматический пистолет в огнестрельный и продал его с магазином жителю Бреста. Позже они реализовали этому же клиенту более 1 кг тротила и 50 боеприпасов. Также мужчины неоднократно осуществляли сбыт наркотических и психотропных веществ. Во время следствия был установлен и 27-летний брестчанин, который подарил основному фигуранту амфетамин.