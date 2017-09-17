Директор Полоцкого ЖКХ предстанет перед судом за взятки и заправку трех авто за счет организации

Директор предприятия ЖКХ Полоцкого района три года получал незаконные «вознаграждения» от подрядной организации, а также, злоупотребляя своими служебными полномочиями, заправлял три автомобиля — свой, сына и знакомого — за счет работодателя, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, директор предприятия жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого района на протяжении трех лет заключал со знакомым индивидуальным предпринимателем договоры подряда сервисного обслуживания станций обезжелезивания воды напорного типа, расположенных в д. Кушлики, д. Жерносеки, д. Гомель Полоцкого района.

«После выполнения работ руководитель давал указания подчиненным ему работникам бухгалтерии на оплату вне очереди работ индивидуальному предпринимателю. Таким образом, за внеочередную оплату работ с целью личного обогащения директор получал от ИП на расчетный банковский счет в качестве взятки денежные средства. Следствием установлено 26 фактов получения взяток за период с мая 2013 года по май 2016 года на общую сумму более 2600 рублей», — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Этот же руководитель в октябре-ноябре 2016 года давал указания подчиненным с использованием электронных карт заправлять дизельным топливом его личный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, автомобиль его сына Кia Carnival, а также автомобиль знакомого Nissan Qashqai.

«В период с октября по декабрь с помощью электронной карты, находящейся в его служебном пользовании, директор создавал излишки топлива за счет неучтенной экономии в топливном баке автомобиля и вносил ложные сведения в путевые листы на служебном автомобиле. Таким образом, он похитил более 180 литров дизельного топлива и 80 литров бензина на общую сумму более 310 рублей, принадлежащих ЖКХ Полоцкого района», — рассказала Сахарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки, повторно) и ч. 1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Мужчина был заключен под стражу. Так как он полностью возместил причиненный имущественный вред ЖКХ Полоцкого района, а также незаконно полученный доход, признал свою вину и раскаялся, в отношении мужчины изменили меру и отпустили под залог.

«В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 144 000 рублей. К материалам уголовного дела приобщены бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностного лица. Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд», — отметили в СК.