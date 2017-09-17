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"Если поступают сигналы - реагируем". 87% школ начинают уроки в 8.30 и 9.00

18.09.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Уроки в промежутке с 8.30 до 9.00 начинают 87% белорусских школ. Актуальную цифру назвала журналистам замминистра образования Раиса Сидоренко.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Если весной 85% учреждений образования собирались переходить на начало занятий с 8.30 до 9 утра, но сейчас 87% перешло, — рассказала заместитель министра образования Раиса Сидоренко. — Мы уже много раз говорили, что по санитарным нормам и правилам оптимальным временем начала занятий всегда было 9 утра. Если какое-то иное время выбирали учреждения образования — оно должно было быть обоснованным.

Представитель министерства добавила, что каждая школа должна была проанализировать свой режим работы, чтобы сделать его оптимальным.

— Что касается тех странностей, которые происходят в конкретных учреждениях... В Борисов, после того, как поступил сигнал, выехал представитель министерства образования и объяснил, как надо проводить занятия. Там абсолютно на поверхности лежало, что если две смены — с 9 часов это абсолютно неправильное было решение. Если где-то поступают сигналы — мониторим, собираем информацию, реагируем.

Родители некоторых минских школ сообщают TUT.BY об еще одной проблеме. Если раньше ученику нужно было приходить на занятия в одно и то же время каждый будний день, то теперь график занятий стал "рваным". Бывает, что школьнику нужно приходить в школу то к 8.00, то к 8.15, то к 8.30, то к 9.00 в разные дни.

— Нормально ли это и как родителям и детям запоминать такой график занятий? — уточнил TUT.BY у замминистра.

— Во-первых, есть дневник, — ответила Раиса Сидоренко. — Время начала самих уроков должно быть фиксировано: или 8 часов, или 8.15, 8.30, 9 утра. Думаю, в этих случаях график различается, потому что до уроков проводятся какие-то дополнительные занятия. Требование по санитарным нормам одно — занятия должны начинаться не раньше 8 утра у первой смены и заканчивается не позже 19.40 — у второй. Если возникают какие-то проблемы — их должен решать директор.

 
 
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Уроки в промежутке с 8.30 до 9.00 начинают 87% школ в Беларуси. Актуальную цифру назвала журналистам замминистра образования Раиса Сидоренко.

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