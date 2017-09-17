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Штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Брестской области
18.09.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Штормовой ветер обесточил сегодня 44 населенных пункта в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП «Брестэнерго».
Больше всего отключений электричества произошло в Ляховичском, Пинском, Дрогичинском, Лунинецком районах. В том числе отрезанными от электроснабжения оказались 11 молочно-товарных ферм. По состоянию на 13.10 обесточенными остаются 9 населенных пунктов и 6 ферм в Ляховичском районе. В восстановительных работах задействовано 10 бригад энергетиков.
Сильный ветер с утра наблюдается и в Бресте, где, по данным областного управления МЧС, отмечено три случая обрыва электропроводов упавшими деревьями. Инциденты, в частности, произошли на улицах Лейтенанта Рябцева и Молодогвардейской. В последнем случае поваленное дерево буквально нависло над автомобилем. Транспортное средство не пострадало.
Согласно прогнозам Брестоблгидромета, сегодня на большей части территории области
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Сильный ветер с утра наблюдается и в Бресте, где, по данным областного управления МЧС, отмечено три случая обрыва электропроводов упавшими деревьями.
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