Штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Брестской области

Штормовой ветер обесточил сегодня 44 населенных пункта в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП «Брестэнерго».

Больше всего отключений электричества произошло в Ляховичском, Пинском, Дрогичинском, Лунинецком районах. В том числе отрезанными от электроснабжения оказались 11 молочно-товарных ферм. По состоянию на 13.10 обесточенными остаются 9 населенных пунктов и 6 ферм в Ляховичском районе. В восстановительных работах задействовано 10 бригад энергетиков.

Сильный ветер с утра наблюдается и в Бресте, где, по данным областного управления МЧС, отмечено три случая обрыва электропроводов упавшими деревьями. Инциденты, в частности, произошли на улицах Лейтенанта Рябцева и Молодогвардейской. В последнем случае поваленное дерево буквально нависло над автомобилем. Транспортное средство не пострадало.

Согласно прогнозам Брестоблгидромета, сегодня на большей части территории области сила ветра составляет 15−18 м/с. Во многих районах, в том числе и областном центре, порывы достигают 19−24 м/с. В связи с неблагоприятными природными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.