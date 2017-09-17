|
"Не должны принуждать это делать вместо уроков". Минобразования про учителей на уборке картофеля
18.09.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by
В Поставском районе картофель хозяйству
Замминистра образования Раиса Сидоренко прокомментировала информацию о том, что вместо учеников на уборку картошки стали
— Если учителя, как и любые работники другой сферы, решат помочь сельскому хозяйству, то заключаются соответствующие договоры, и они работают там — в этом нет никакой проблемы, — рассказала Раиса Сидоренко. — Речь не идет о том, что учителя работают вместо своего рабочего места на поле. Безусловно, они выполняют свою нагрузку и занятия в школе ведутся. Я, конечно, уточню по Поставскому району, почему возникла проблема.
Раиса Сидоренко напомнила, что у учителей шестидневная рабочая неделя.
— Если кого-то принуждают вместо уроков идти убирать картофель, то мы по конкретной ситуации разберемся. Безусловно, такого быть не должно.
Напомним, в прошлом году на поле
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Поставском районе картофель хозяйству помогают убирать учителя. В Министерстве образования в этом не видят проблемы. Но говорят, что учителей не должны...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии