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"Не должны принуждать это делать вместо уроков". Минобразования про учителей на уборке картофеля

18.09.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Поставском районе картофель хозяйству помогают убирать учителя. В Министерстве образования в этом не видят проблемы. Но говорят, что учителей не должны принуждать это делать вместо уроков.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Замминистра образования Раиса Сидоренко прокомментировала информацию о том, что вместо учеников на уборку картошки стали привлекать учителей и технических работников школ. Так поступают в Поставском районе Витебской области, школьников при этом там больше не привлекают.

— Если учителя, как и любые работники другой сферы, решат помочь сельскому хозяйству, то заключаются соответствующие договоры, и они работают там — в этом нет никакой проблемы, — рассказала Раиса Сидоренко. — Речь не идет о том, что учителя работают вместо своего рабочего места на поле. Безусловно, они выполняют свою нагрузку и занятия в школе ведутся. Я, конечно, уточню по Поставскому району, почему возникла проблема.

Раиса Сидоренко напомнила, что у учителей шестидневная рабочая неделя.

— Если кого-то принуждают вместо уроков идти убирать картофель, то мы по конкретной ситуации разберемся. Безусловно, такого быть не должно.

Напомним, в прошлом году на поле погибла восьмиклассница Виктория Попченя, школьница из Молодечно. На нее наехал грузовик. Водителя приговорили к трем годам ограничения свободы. Возбудили уголовное дело и на двух учителей, которые сопровождали детей на уборку картошки. Их приговорили к двум годам ограничения свободы за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть.

 
 
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В Поставском районе картофель хозяйству помогают убирать учителя. В Министерстве образования в этом не видят проблемы. Но говорят, что учителей не должны...

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