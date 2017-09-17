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Твиттер Гомельского УВД взломали: в нем появилась новость об изнасиловании белоруски российскими военными
18.09.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Утром 18 сентября подписчиков
В МВД новость назвали фейковой.
«Аккаунт твиттера УВД Гомельского облисполкома был взломан, проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал TUT.BY пресс-секретарь ведомства Константин Шалькевич.
В милиции также сообщили, что информация о групповом изнасиловании не подтверждается: подобных инцидентов в регионе зафксировано не было.
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Твиттер Гомельского УВД взломали: в нем появилась новость об изнасиловании белоруски российскими военными
Сегодня подписчиков твиттера УВД Гомельского облисполкома озадачил необычный пост. В нем сообщалось, о том, что гомельские оперативники задержали троих...
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