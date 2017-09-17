Твиттер Гомельского УВД взломали: в нем появилась новость об изнасиловании белоруски российскими военными

Утром 18 сентября подписчиков твиттера УВД Гомельского облисполкома озадачил необычный пост. В нем сообщалось, о том, что гомельские оперативники задержали троих российских военнослужащих за изнасилование несовершеннолетней жительницы Гомельщины. Само сообщение через несколько минут со страницы аккаунта исчезло. Однако издание «Наша Нiва» опубликовало его скриншот.





В МВД новость назвали фейковой.

«Аккаунт твиттера УВД Гомельского облисполкома был взломан, проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал TUT.BY пресс-секретарь ведомства Константин Шалькевич.

В милиции также сообщили, что информация о групповом изнасиловании не подтверждается: подобных инцидентов в регионе зафксировано не было.

На гомельском ресурсе « Сильные новости » также была опубликована информация об утреннем инциденте. Однако скриншот сообщения, сделанный местными журналистами несколько отличается от того, что опубликовала «Наша Нiва». Отсутствием всего одного слова «российских».



