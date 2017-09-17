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Твиттер Гомельского УВД взломали: в нем появилась новость об изнасиловании белоруски российскими военными

18.09.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 18 сентября подписчиков твиттера УВД Гомельского облисполкома озадачил необычный пост. В нем сообщалось, о том, что гомельские оперативники задержали троих российских военнослужащих за изнасилование несовершеннолетней жительницы Гомельщины. Само сообщение через несколько минут со страницы аккаунта исчезло. Однако издание «Наша Нiва» опубликовало его скриншот.


В МВД новость назвали фейковой.

«Аккаунт твиттера УВД Гомельского облисполкома был взломан, проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал TUT.BY пресс-секретарь ведомства Константин Шалькевич.

В милиции также сообщили, что информация о групповом изнасиловании не подтверждается: подобных инцидентов в регионе зафксировано не было.

На гомельском ресурсе «Сильные новости» также была опубликована информация об утреннем инциденте. Однако скриншот сообщения, сделанный местными журналистами несколько отличается от того, что опубликовала «Наша Нiва». Отсутствием всего одного слова «российских».


 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня подписчиков твиттера УВД Гомельского облисполкома озадачил необычный пост. В нем сообщалось, о том, что гомельские оперативники задержали троих...

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