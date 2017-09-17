|
Минобразования: принуждать учителей к сельхозработам не должны
18.09.2017 14:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 — Sputnik. Принуждать идти вместо уроков убирать картофель учителей не должны, заявила в понедельник журналистам замминистра образования Беларуси Раиса Сидоренко.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Не так давно в интернете появилась информация о том, что учителей из Поставского района принуждают идти на сельскохозяйственные работы — в том числе, убирать картофель. Ситуацию прокомментировали в Минобразования.
"Если учителя, как и любые работники другой сферы, решат помочь сельскому хозяйству, то заключаются соответствующие договоры, и они работают там — в этом нет никакой проблемы. Речь не идет о том, что учителя работают вместо своего рабочего места на поле. Безусловно, они выполняют свою нагрузку и занятия в школе ведутся", — заявила Сидоренко.
© Sputnik/ Антон Уницын
Замминистра пообещала уточнить по Поставскому району "почему возникла проблема". Однако у учителей, напомнила Сидоренко, шестидневная рабочая неделя, и вместо уроков отправлять их "в поля" неправильно.
"Если кого-то принуждают вместо уроков идти убирать картофель, то мы по конкретной ситуации разберемся. Безусловно, такого быть не должно", — заключила Сидоренко.
В прошлом году
После этого чиновники заявляли о том, что школьников привлекать к подобным работам нельзя. Однако, по ряду сообщений, вместо детей работать на сборах урожая отправили учителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве прокомментировали данные о том, что некоторых учителей заставляют участвовать в уборке картофеля.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии