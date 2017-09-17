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Как в Беларуси: на улицах Гоа больше нельзя пить

18.09.2017 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен — Sputnik. Власти индийского штата Гоа планируют ввести запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, заявил главный министр штата Манохар Паррикар.

Как в Беларуси: на улицах Гоа больше нельзя пить
Sputnik Беларусь / Александр Шурмелев
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"Уведомление будет выпущено к концу октября, для чего мы внесем необходимые поправки в существующее законодательство", — процитировала министра газета Hindustan Times.

Чиновник мотивировал такое решение намерением минимизировать неприятности, которые доставляют пьяные люди. Он считает, что распитие алкоголя в том числе способствует загрязнению улиц, так как пьяные люди оставляют бутылки в общественных местах.

"Если кто-то хочет выпить, они должны пить внутри помещения, не в общественных местах", — заявил он.

Распитие алкоголя уже было запрещено в отдельных общественных местах и на пляжах. А в некоторых штатах Индии борьба с алкоголем приняла еще более острую фазу, в нескольких штатах сухой закон.

В Беларуси закон, запрещающий распитие спиртных напитков в общественных местах, приняли в 2003 году. Статья 17.3 этого закона предполагает штраф за распитие алкогольных или слабоалкогольных напитков в общественных местах, а также за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Причем повторное нарушение может повлечь за собой уже не штраф, а административную ответственность.

Некоторые белорусы не единожды высказывались против таких норм, однако статью закона не отменили. Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто не просто появляется в нетрезвом виде в общественном месте, а при этом оскорбляет "человеческое достоинство и нравственность".

 
Теги: Минск
 
 
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Власти индийского Гоа введут запрет на распитие алкогольных напитков на улице к следующему курортному сезону.

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