Чиновники решили не выселять колясочника из общежития и восстановили в списках нуждающихся

Администрация Советского района Минска решила не выселять из общежития Сергея Дроздовского. Инвалида 1-й группы также восстановили в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Сергей Дроздовский, фото с сайта www.disright.org

ЖРЭО Советского района подавало в суд на Сергея Дроздовского, директора Офиса по правам людей с инвалидностью. Минчанина собирались выселить без предоставления жилья взамен.

Агентство «Минск-Новости» сообщает: непростая ситуация разрешилась в пользу Сергея Дроздовского.

— Есть вопросы, не до конца отрегулированные действующим законодательством, и, соответственно, нет прямых норм для принятия тех или иных решений. Так сложилось и в указанной ситуации, — рассказал корреспонденту агентства глава администрации Советского района Юрий Трущенко. — Формально жилье выделялось матери Сергея Дроздовского, а он проживал вместе с ней как член семьи. Поскольку женщина в этом году выписалась и выехала из общежития, возник вопрос о законности проживания ее сына. Чтобы заключить договор с новым нанимателем, ЖРЭО попросило Сергея Дроздовского предоставить ряд документов. Не получив их, жилищное объединение подало иск в суд.

Администрация района, «понимая сложность ситуации и войдя в непростое положение человека», на внеочередном заседании приняла решение сохранить за жильцом помещение. ЖРЭО поручили заключить с ним договор.

— Также Сергей Дроздовский восстановлен в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. На учете в администрации ранее состояла его мать, после выписки из общежития она была снята с учета. Несмотря на то, что мать и сын в свое время не разделили очередь, все же администрация восстановила Сергея Дроздовского на учете нуждающихся.