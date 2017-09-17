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В Мядельском районе на земле под дождем "хранили" более 1000 тонн зерна

18.09.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В Мядельском районе на земле под дождем обнаружили более 1000 тонн зерна. Милиция совместно с ОБЭП проводит проверку по данному факту, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

«В милицию поступила оперативная информация о ненадлежащем хранении ячменя, тритикале и овса в одном из хозяйств района. Сведения подтвердились. На открытой площадке Княгининского участка ОАО „Вилейский комбикормовый завод“ на земле под дождем лежало свыше 1000 тонн зерна. Оказалось, в таких условиях урожай хранился уже не первый день», — рассказал заместитель начальника Мядельского РОВД Юрий Желубовский.

По данному факту сотрудники ОБЭП проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Часть зерна отправлена для исследования на предмет его дальнейшей пригодности.

 
 
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Оказалось, в таких условиях урожай хранился уже не первый день.

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